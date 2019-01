Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune intre un avion de mici dimensiuni si un elicopter care avea la bord schiori pe care ii transporta la un ghetar din nord-vestul Italiei in regiunea Val d’Aosta a dus la moartea a cinci persoane, au informat autoritatile, scrie Associated Press.

- Tragedie aviatica deasupra Japoniei! Un avion de vanatoare de tip F/A-18 cu doua persoane la bord si un avion de tip KC-130 cu cinci persoane la bord s-au ciocnit, miercuri, in largul Japoniei. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Avioanele se aflau in cursul unei operațiuni de realimentare cu…

- "Am demonstrat ca stim sa ne aparam frontierele si vom demonstra ca, eventual, putem bloca, de asemenea, bugetele si activitatile europene atat timp cat Europa si unele tari vor continua sa-si bata joc de italieni", a declarat Matteo Salvini duminica la Milano.El a reactionat in urma unui…