Tragedie imensă. Un tânăr a murit după ce şi-a tăiat gâtul cu flexul Un tanar a murit din cauza unei neatentii. Acesta si-a taiat gatul cu fletul in timp ce incerca sa taie un cadru metalic. Tanarul a vrut sa cupleze mașina de spalat rufe la instalația de apa. La un moment dat, cu un flex, cu panza de circular, a incercat sa decupeze din masca de la chiuveta.Din nefericire, flexul a ricoșat, iar panza i-a secționat gatul. Un echipaj medical a ajuns imediat la fata locului, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. „Nu sunt suspiciuni cu privire la savarșirea vreunei fapte penale. Cadavrul a fost transportat la sediul IML in vederea efectuarii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

