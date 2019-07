Stiri pe aceeasi tema

- Tyler Skaggs, jucatorul echipei Los Angeles Angels, a decedat luni inaintea unui meci cu Texas Rangers, care ulterior a fost amanat, au anuntat cele doua cluburi din Liga profesionista nord-americana de baseball (MLB), citata de AFP. Corpul jucatorului in varsta de 27 de ani, originar din Los Angeles,…

- Sportul de contact din Romania a suferit un soc! Luptatorul din MMA, Cosmin Dusa, a decedat la 29 de ani la Chisinau, Republica Moldova, dupa ce fusese gasit inconstient in camera de hotel, sambata dimineata. In aceste momente, familia parcurge procedurile pentru repatrierea trupului sportivului. Clujeanul…

- Sportivul clujean a fost gasit fara suflare in camera de hotel din Chișinau, chiar inainte de un meci. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cosmin Dușa, 29 de ani, luptator de MMA de loc din Cugir, județul Alba, a fost gasit vineri leșinat in camera sa de hotel din Chișinau. A doua zi, sportivul a incetat din viața. Sambata, Cosmin trebuia sa lupte la Chișinau intr o gala numita Eagels Post-ul Moartea suspecta: luptatorul MMA Cosmin Dușa,…

- Media italiene relateaza ca persoana decedata este o femeie de 40 de ani din Rusia, care era ghid turistic pentru peste 60 de turisti.Pompierii au anuntat pe Twitter ca au scos din masina rasturnata trupul unei femei si patru supravietuitori. In imagini se poate vedea cum autocarul este…

- O femeie in varsta de 41 de ani a decis sa faca publica povestea ei pentru ca toata lumea sa vada ce inseamna autoritațile din Anglia. Bonny Turner a fost violata și deși barbatul a recunoscut, poliția...

- Lumea sportului este in doliu! Jucatorul malaezian de golf Arie Irawan a fost gasit mort in camera lui de hotel, in Hainan, China. Din primele cercetari reiese ca acesta a decedat din cauze naturale, dar autopsia nu a fost inca finalizata. Sportivul avea doar 28 de ani.