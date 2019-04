Stiri pe aceeasi tema

- Elevul care a cazut de la etajul patru al unui hotel din Hunedoara, unde participa la olimpiada naționala de matematica, a murit, joi dimineața, din cauza ranilor grave suferite, potrivit Mediafax.Poliția Hunedoara a transmis, joi dimineața, ca au fost informați ca elevul, care avea 13 ani,…

