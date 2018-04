Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce familiile victimelor se lupta sa accepte ca persoanele dragi lor au pierit in tragedia rutiera de la Vaduri, judetul Neamt, anchetatorii parcurg pasii necesari lamuririi conditiilor in care s-a produs acest accident. S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala…

