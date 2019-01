Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a provocat inchiderea podului, care leaga insulele Zealand si Fyn. Momentan nu se cunoaste cauza exacta a producerii accidentului. Din primele informatii, un tren de pasageri cu destinatia Copenhaga a fost lovit de mai multe obiecte cazute dintr-un tren de marfa. Operatiunea de salvare este…

- Mai multe persoane au fost ucise în urma unui accident feroviar produs miercuri în Danemarca, pe un pod, au anunțat reprezentanții poliției locale, citați de Reuters. Podul care leaga insulele Zealand și Funen a fost închis dupa incident, iar oamenii sunt evacuați.…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters.

- Un accident rutier soldat cu moartea unui barbat s-a produs astazi, in jurul orei 17, pe DN1B, la Valea Calugareasca. Potrivit primelor informatii, se pare ca pietonul a fost lovit de doua masini in timp ce se afla in traversarea drumului national prin loc nepermis. Accidentul s-a produs in…

- Un microbuz cu 23 de persoane la bord si o Dacia 1300 in care se aflau sase persoane au fost implicate luni intr-un accident produs pe DN28B, drumul care leaga Botosani de Targu-Frumos. In urma impactului o femeie a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite. Accidentul s-a produs intre localitatile…

- Catastrofa feroviara in Maroc, unde un tren de navetisti a deraiat din motive inca necunoscute. Cel putin 7 oameni au murit si aproape 80 au fost raniti.Pasagerii in stare grava au fost transportati la spitalul militar din capitala Rabat.

- Tragedie feroviara in India. Sapte oameni au murit, iar 35 au fost raniti dupa trenul in care se aflau a deraiat de pe sine. Doua dintre victime au fost internate in stare grava. In urma accidentului, traficul feroviar in zona a fost sistat.

- Limuzina cobora cu viteza un deal cand s-a izbit de un alt vehicul si a ricosat intr-un grup de pietoni, in fata unui centru comercial. Cel putin 20 de persoane au murit in accident, iar altele au fost ranite, a anuntat Politia intr-un comunicat oficial remis la ora locala 11.30 (ora 18.30, ora Romaniei).…