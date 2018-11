Stiri pe aceeasi tema

- O dansatoare in varsta de 33 de ani care acompania o solista, la un bal al bobocilor din orașul Sebiș, județul Arad, a leșinat pe scena și a murit. Diana Jivan dansa pe scena alaturi de soțul ei cand a leșinat.Potrivit unor surse judiciare, tanara de 33 de ani acompania, in calitate de dansatoare,…

- Durere fErE margini pentru o familie din Targu Murex, dupE ce Alex a murit intr-un accident teribil. TanErul, elev in clasa a XI-a la un liceu din Targu Murex, se afla cu prietenii la munte, iar intr-un moment de neatentie s-a intamplat tragedia.

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a rupt parapetii si gardul de protectie si a zburat de pe podul din Micalaca - ce duce dinspre Polivalenta spre Podgoria. Potrivit primelor informatii, mai multe masini ar fi fost avariate. La fata locului au ajuns mai multe ambulante,…

- Andreea, tanara mama de 26 de ani care a murit intr-un groaznic accident de motocicleta, va fi condusa azi pe ultimul drum. Ea va fi inmormantata in rochie de mireasa. Din nefericire, prietenul ei – ranit foarte grav in teribilul accident – a murit in spital din cauza ranilor grave. Durere sfașietoare…

- Fanii sunt in doliu si nu le vine sa creada. Una dintre cele mai frumoase femei din lume a murit. Chelsi Smith, fosta Miss America și fosta Miss Universe in 1995, a incetat din viata dupa o lunga suferinta.

- Alexandru Aurel Liviu Birtolon, nepotul marelui om politic Ștefan Cicio-Pop, unul dintre corifeii intregirii Romaniei Mari, s-a stins din viata astazi la Arad. „Alexandru Birtolon a fost fiul Anei, fiica lui Ștefan Cicio-Pop, casatorita cu Aureliu Birtolon, ofițer in armata imperiala, iar dupa Marea…

- Tragediile de la malul marii par sa nu se mai termine. Numarul celor care au murit sezonul acesta a ajuns la 24 dupa ce o fetita in varsta de 12 ani, salvata din apa marii si readusa la viata pe mal, a murit la Spitalul Judetean din Constanta.