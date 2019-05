Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 58 de persoane si-au pierdut viata luni, in Niger, in urma exploziei unui camion-cisterna in apropierea unei statii de combustibil din capitala Niamey, a anuntat ministrul de interne Mohamed Bazoum, relateaza AFP.

- Cel puțin 14 oameni au murit intr-un accident aviatic in Mexic, potrivit rapoartelor. Se crede ca avionul privat transporta 18 persoane din Las Vegas, unde au vizionat meciul de box a lui Saul 'Canelo' Alvarez...

- Cel putin 41 de oameni au murit pe cel mai mare aeroport din Moscova, dupa ce avionul cu care ar fi trebuit sa zboare a luat foc, pe pista, informeaza Digi24.ro. Aeronava decolase de putin timp, catre Murmansk, in nordul tarii. Dar pilotii au raportat o defectiune tehnica si au cerut sa se intoarca.…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 au fost ranite in Africa de Sud dupa prabusirea partiala a acoperisului unei biserici din provincia KwaZulu Natal (nord-est), in timpul slujbei religioase, au in...

- Cinci muncitori au fost ucisi si trei raniti, vineri seara, intr-o explozie provocata de o scurgere de gaz intr-o uzina din provincia Shandong in estul Chinei, potrivit autoritatilor locale. Accidentul a avut loc intr-o fabrica de procesare a perlitei - un nisip de origine vulcanica folosit in special…

- Tragedie fara margini in județul Cluj! Un baiețel de 2 ani a fost strivit de o ușa metalica. Potrivit autoritaților, accidentul s-a produs in urma caderii unei uși metalice sprijinita de perete, peste baiețelul de 2 ani. Unul dintre vecini iși schimbase ușa veche și o sprijinise de peretele scarii.

- O furtuna insotita de descarcari electrice s-a abatut, vineri seara, asupra orasului Kikwit din Republica Democrata Congo. Furtuna nu a adus ploaie, insa fulgerele au lovit o scoala locala. Primarul orașului, Leonard Mutandu, a declarat ca mai multe fulgere au lovit școala locala, provocand victime. Sapte…

- Tragedie fara margini in comuna Gratiești din municipiul Chișinau. Un barbat a murit dupa ce a cazut in gol de pe acoperișul casei. Acesta, impreuna cu alte trei persoane efectuau lacrari de demolare.Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața.