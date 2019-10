Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Pennsylvania, SUA, și-a gasit cei doi copii spanzurați in subsolul casei, relateaza tn.com.ar. Lisa Snyder a avut parte de un șoc in momentul in care s-a intors acasa și și-a gasit cei doi copii - Conner, in varsta de opt ani, și Brinley, in varsta de 4 ani - spanzurați. Femeia a chemat…

- Doi copii din raionul Hincești au ramas fara mama, dupa ce aceasta s-ar fi sinucis in propria casa.Potrivit poliției, femeia s-a intoxicat cu o substanța de dexinfecția a pasarilor. Aceasta avea 24 de ani și traia in concubinaj.

- O femeie de aproximativ 30 de ani si doi copii ai ei, de un an si de sapte ani, au murit in urma unui incendiu produs in judetul Neamt, trupurile lor fiind descoperite de pompierii care au sosit sa stinga flacarile. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii…

- O femeie din Suceava, inginer la o companie multinationala, si-a ingropat un copil in curtea casei. Femeia a recunoscut ce a facut si i-a condus pe politisti exact in locul in care a ingropat copilul nou-nascut. Potrivit unor surse, femeia ar mai fi ingropat in curte alti doi copii. Mama a trei copii,…

- Inconștiența unor șoferi face victime. Un barbat, in stare de ebrietate, transmitea live pe Facebook, in timp ce se afla la volan, pe drumul care leafa Constanța de Tulcea.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea in turul II. Cum stau partidele și care este…

- Tragedie in Italia, seara trecuta, dupa ce o masina Alfa Romeo 147 in care se aflau opt romani, intre care patru copii, s-a facut praf pe un drum din Catania. Teribilul accident s-a produs in jurul orei 20.00. Potrivit sostenitori.info si tgcom24.mediaset.it, o persoana a murit, dupa ce masina s-a izbit…