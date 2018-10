Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cosmin Sima – jucator legitimat la Bradul Groșii Țibleșului (Liga 4, seria Sud) – a incetat din viața. Tanarul fotbalist in varsta de 21 de ani fusese cu tractorul la munca la camp, dar a suferit un accident si s-a rasturnat cu utilajul, suferind multiple rani. Din pacate manevrele…

- Imagini Tragedie imensa: Un tanar de 33 de ani din Borșa a murit in urma unui accident cumplit.foto Un tanar de 33 de ani din Borșa, zona Valcineț, a decedat in urma unui accident rutier care a avut loc zilele trecute in Italia, scrie presa italiana. Ioan Mihalyi a murit dupa ce intr-o curba dubla ar…

- Trei persoane care au primit organe de la o femeie bolnava de cancer au murit, dupa ce au dezvoltat, la randul lor cancer. Testele ADN au dezvaluit ca este vorba de aceleași celule canceroase in cazul tuturor celor patru pacienți.

- Marian Dima Județul Buzau va gazdui una dintre grupele turneului intermediar din cadrul UEFA Regions Cup, intrecere la care selectionata de amatori a Romaniei, sub comanda lui Cristi Lupu, s-a calificat la inceputul lunii iunie, dupa ce a caștigat grupa preliminara disputata in Slovenia. Selecționata…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din orasul Lipova, a decedat miercuri, intr-un accident rutier produs in pe drumul national DN 7 Arad - Deva, pe raza comunei Barzava, accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren.