- DOLIU IN MUZICA POPULARA din Maramureș: O cunoscuta cantareața a decedat in tragedia de la Cicarlau Veștile de la Cicirlau sunt tot mai crunte. Persoana care a murit in accident este cantareața de muzica populara Anamaria Pop. Baimareanca era in autoturism VW care a ieșit de pe șosea si s-a izbit violent…

