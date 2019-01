Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit în Brazilia, dupa ce s-a rupt un baraj minier din Brumadinho, un oraș din statul Minas Gerais (sud-est), a spus vineri un șef al pompierilor pentru AFP, fara sa precizeze un bilanț precis. În 2015, ruperea unui baraj minier a provocat moartea a 19 persoane…

- Tragedie! 30 de oameni AU MURIT in urma unui accident in mina Cel putin 30 de persoane au murit, duminica, dupa surparea unei mine de aur, in nord-estul Afganistanului. Alte sapte persoane au fost ranite in accidentul produs in districtul Kohistan, din provincia Badakhshan,a anuntat guvernatorul Mohammad…

- Trei persoane au fost ucise și alte 79 sunt date disparute in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul...

- Un barbat de 47 ani din comuna Parau a condus un auto marca Opel dinspre Fagaras catre Brasov, iar intre Mandra și Șercaia a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu un auto VW Transporter condus de un barbat de 59 ani din Ghimbav. Din impact, Opelul a fost lovit de un alt autoturism.…

- Cinci persoane au murit, in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 2, in comuna Vadu Moldovei din judetul Suceava, dupa care masina in care se aflau a intrat sub un TIR, informeaza Mediafax. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ...

- Caz cutremurator in satul Mereseni, din raionul Hancesti. Doi adolescenti de 15 si, respectiv, 16 de ani, au murit intr-un incendiu care a cuprins casa in care se aflau. Totul s-a intamplat noaptea trecuta, in timp ce victimele, care erau in relatii de rudenie, dormeau.

- Un segment din autostrada intre localitatile Borba si Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabusit luni din cauza ploilor abundente, in urma incidentului decedand doua persoane, iar alte patru sunt date...

- Accident mortal de circulatie pe DN 24 D intre Cuca si Baleni. Un barbat a decedat, iar alte doua persoane au fost ranite dupa ce un sofer de 22 de ani aflat la volanul unei Dacia Solenza, care si bause, a intrat pe contrasens si a lovit o masina, un Audi, condusa regulamentar de o femeie de 51 de ani.…