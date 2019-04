Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au murit si alte cele putin 16 au fost ranite in Africa de Sud, in urma prabusirii partiale a acoperisului unei biserici din Dlangubo, la periferia orașului Empangeni, KwaZulu Natal. Incidentul a avut joi seara, in timpul slujbei religioase. Acoperișul cladirii s-a prabușit din…

- O furtuna insotita de descarcari electrice s-a abatut, vineri seara, asupra orasului Kikwit din Republica Democrata Congo. Furtuna nu a adus ploaie, insa fulgerele au lovit o scoala locala. Primarul orașului, Leonard Mutandu, a declarat ca mai multe fulgere au lovit școala locala, provocand victime. Sapte…

- Imagini tragedie pe șosea in urma cu puțin timp. O persoana a murit si doua au fost grav ranite. Trei autoturisme implicate.foto Trei autoturisme implicate, cu doua victime (femei). Una dintre victime a fost gasita inconștienta, și in ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarata decedata. Cea de-a…

- Joi, in jurul pranzului, detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la un grav accident rutier petrecut pe Bulevardul Mihai Viteazul (zona Parcului Central) din municipiu. In urma accidentului au rezultat 4 victime dintre care doua au fost gasite inconstiente. Ajunse la fata locului,…

- Un avion cu 149 de pasageri și opt membri ai echipajului s-a prabușit duminica dimineața in Etiopia.Aeronava, un Boeing 737, operata de compania etiopiana AvionAn zbura pe ruta Addis Ababa catre Nairobi.

- Cel puțin 25 de persoane și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 47 au fost ranite in urma unui incendiu cumplit produs la principala gara din Cairo. Incendiul a izbucnit dupa ce un tren a...

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP citat de Agerpres.roTreisprezece oameni si au pierdut viata. Imi pare foarte rau, a declarat…