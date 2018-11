TRAGEDIE! Familie SPULBERATĂ de un șofer beat - FOTO/VIDEO Grav accident rutier petrecut in aceasta dimineața pe centura de ocolire a municipiului Drobeta Turnu-Severin cu satul Cerneti. O familie intreaga a fost spulberata de un sofer beat. Tatal a murit, iar fiica si nepotica acestuia, de numai 7 luni, se zbat intre viața și moarte. La fel si tatal copilului, scrie observator.tv. Cei patru se indreptau catre Turnu Severin. La intrarea pe soseaua de centura a orasului Drobeta Turnu-Severin, soferul trebuia sa acorde prioritate, dar nu a oprit. A iesit in fata unei masini care circula regulamentar, iar impactul a fost teribil.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

