Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor CTP, la ora 12.10, vagonul 802 care se deplasa pe traseul 9, pe directia spre Tg Cucu, a intrat intr-o coliziune usoara cu un autoturism cu numar de Bucuresti. Incidentul a fost unul minor si s-a petrecut la intersectia dintre str. Palat si str. Sf. Andrei, scrie ziaruldeiasi.ro.…

- Reprezentantii Clubului Control din Bucuresti au revenit si au dat detalii intr-un text publicat pe o retea de socializare privind incidentul petrecut miercuri seara in una dintre salile localului: "Nu s-a prabusit tavanul clubului sau vreo parte din el".

- Un accident grav a avut loc in parcarea Baneasa Mall din Bucuresti. Un sofer teribilist a spulberat doua taxiuri si a ajuns cu bolidul in fata unei cafenele, fiind la un pas sa loveasca mai multi pietoni.

- Un accident grav a avut loc in parcarea Baneasa Mall din Bucuresti. Un sofer teribilist a spulberat doua taxiuri si a ajuns cu bolidul in fata unei cafenele, fiind la un pas sa loveasca mai multi pietoni.

- Tragedie cu multe semne de intrebare in subteran, joi seara, in Capitala, potrivit stirileprotv.ro.Un baiat in varsta de 18 ani, din Fetesti, si-a pierdut viata dupa ce, povestesc martorii, a ales sa mearga pe jos, prin tunelul de metrou, dintr-o statie in alta. Deloc surprinzator,…

- Doua tramvaie s-au ciocnit, marți la pranz, in Capitala, pe linia lui 34. Incidentul a avut loc in zona mallului Sun Plazza din București. SMURD și un echipaj de poliție sunt la fața locului.- in curs de actualizare

- Un barbat a murit intr-un tren ce venea de la București la Ploiești. Omului i s-a facut rau de la Buftea, dar garnitura n-a oprit decat la Ploiești, cand deja omul era decedat, a informat ziarulincomod.ro . Barbatul venea de la București, unde fusese la spital pentru tratament și avea asupra lui un…

- Momente dramatice la bordul aeronavei care ii transporta pe Prințul Harry și Meghan Markle. Piloții au decis sa nu aterizeze cu doar cateva secunde inainte ca roțile aeronavei sa atinga pista, de frica sa nu se loveasca de un alt avion.