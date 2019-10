Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de 13 ani, care in urma cu o saptamana a cazut prin balustrada scarilor la scoala din Nasaud la care invata, a decedat miercuri dimineata la spitalul din Cluj-Napoca unde fusese internat.

- Copilul de 13 ani de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din orașul Nasaud care a cazut in urma cu o saptamana de la etajul doi al școlii, printre balustrade, a murit. Copilul fusese gasit atunci inconștient de angajații școlii.

- Informatia a fost confirmata de catre sefa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bistrita-Nasaud, Delia Rus, având în vedere ca acest copil era institutionalizat de aproape opt ani, alaturi de cei sase frati ai sai. Delia Rus a precizat ca de înmormântarea…

- Doi sportivi care participau, sambata, la Maratonul Piatra Craiului, au murit dupa ce au cazut intr-o rapa. O femeie a murit pe loc, iar un barbat care in cadere și-a fracturat ambele picioare, și era conștient la sosirea salvatorilor, a decedat dupa cateva ore, in drum spre spital. ACTUALIZARE – Barbatul…

- Doi sportivi, un barbat și o femeie, care participau, sambata, la Maratonul Piatra Craiului au murit dupa ce au cazut intr-o rapa. Femeia a murit pe loc. Barbatul a fost ranit grav, avand ambele picioare fracturate, dar mai tarziu a murit și el. ... Potrivit reprezentanților ISU Argeș, mai multe echipaje…

- Specialiștii in Terapie Intensiva din Timișoara au preluat modelul american și au creat o echipa care intervine chiar și atunci cand pacienții au parasit secția de Anestezie și Terapie Intensiva și ajung in alte secții ale spitalului. Echipa a intervenit, in ultimele șase luni, pe secția de Neurochirurgie…

- O tragedie s-a intamplat in aceasta dimineața in satul Cuvin. O femeie a cazut intr-o fantana adanca de 17 metri. La fața locului au venit pompierii aradeni cu o autospeciala deservita de 4 subofițeri și un echipaj al ambulanței. Din nefericire, femeia in varsta de 59 de ani nu a mai putut fi salvata.…

- Tragedie intr-o familie din Cluj-Napoca in urma furtunii care a avut loc, zilele trecute, intr-una dintre cele mai populare destinatii din Grecia - Halkidiki. Printre cele 100 de victime se numara si trei clujeni peste care s-a prabusit acoperisul unui restaurant.