Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe drumul ce face legatura intre Curtici și Santana. The post Teribil accident pe o șosea din vestul țarii. Autoturismele au luat foc. Doua persoane și-au pierdut viața appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane au murit carbonizate, vineri seara, dupa ce mașina in care erau s-a rasturnat și s-a aprins pe drumul județean 792, intre localitațile Santana și Curtici, județul Arad. Accidentul rutier a avut loc, vineri seara, pe drumul județean 792, intre localitațile Santana și Curtici,…

- Silentium Aeternum Srl, Casa Funerara din Arad, a reușit sa se alinieze normelor cerute de legislație in vigoare. Toate aceste aspecte sunt necesare pentru a obține autorizația de funcționare și a putea funcționa, conform HG 741 din 2016, privind noilor norme de inmormantare si obligatiile…

- Incident pe șoselele din vestul țarii. Un tractor a fost cuprins de flacari, ieri, pe DJ 792C, drumul care leaga orașele aradene Santana și Curtici. Potrivit aradon.ro, incendiul a izbucnit dupa ce tractorul s-a ciocnit de un autoturism. Trei persoane, intre care un copil, au avut nevoie de ingrijiri…

- O femeie in varsta de 79 de ani a murit, iar sotul acesteia a ajuns la spital, fiind ranit in urma unui incendiu ce a izbucnit joi dimineata in apartamentul lor dintr-un bloc din sectorul 3 al Capitalei.

- Trei persoane care au primit organe de la o femeie bolnava de cancer au murit, dupa ce au dezvoltat, la randul lor cancer. Testele ADN au dezvaluit ca este vorba de aceleași celule canceroase in cazul tuturor celor patru pacienți.

- Astfel, joi, pana la ora ora 16:00, a fost emis Cod galben in localitațile: Arad, Santana, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pancota, Tarnova, Zimandu Nou, Ghioroc, Livada, Covasinț și Șofronea, unde se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula 25…30 l/mp, intensificari de scurta…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din orasul Lipova, a decedat miercuri, intr-un accident rutier produs in pe drumul national DN 7 Arad - Deva, pe raza comunei Barzava, accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren.