- Autoritațile din Valcea au declanșat duminica dupa-amiaza CODUL ROȘU de intervenție, ca urmare a unui grav accident de circulație, care a avut loc in jurul orei 15.00 la Raul Vadului, pe DN7- Valea Oltului, un traseu extrem de aglomerat mai ales in weekend. Read More...

- Bilantul unei alunecari de teren provocate in Myanmar de ploile musonice a ajuns la cel putin 51 de morti, au anuntat duminica echipele de salvare care isi continua cautarile, transmite AFP, potrivit Agerpres. Imagini aeriene filmate de AFP arata cum o portiune dintr-un deal s-a transformat intr-o…

- Saisprezece cadavre au fost gasite in noaptea de joi spre vineri intr-o camioneta ingropata sub pamant si pietre in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale la sud de Marrakech, in centrul Marocului, a anuntat vineri presa marocana, relateaza AFP. Autoritatile au transmis ca un vehicul…

- Tragedie la o intrecere de masini desfasurata in orasul Stevenage din Marea Britanie. Doua automobile s-au lovit si au intrat in oamenii care se aflau pe trotuar. Cel putin 14 persoane au fost ranite in urma accidentului.Victimele au intre 14 si 17 ani.

- Cel puțin 29 de persoane au murit și alte 18 au fost ranite dupa ce un autocar cu 50 de pasageri la bord s-a prabușit de pe un viaduct in statul indian Uttar Pradesh, in apropierea orașului Agra, au informat surse din Poliție, citate de Al Jazeera.Autoritațile suspecteaza ca șoferul ar fi…

- 14 marinari si au pierdut viata dupa ce un submarin rusesc a explodat.a sarit in aer.Din primele informatii reiese ca incidentul s a produs intr un moment in care submarinul se afla in apropiere de portul Severomorsk, situat in regiunea Murmansk.Este cel mai grav incident in care este implicat un submarin…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri Antonov An-24 a efectuat joi o aterizare de urgența pe un aeroport din republica autonoma rusa Buriatia, aflata in Siberia, au informat autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Radu…

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.