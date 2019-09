Tragedie duminică seară. Trei morți și trei răniți, într-un cumplit accident Tragedie rutiera in localitatea Mihailești, județul Buzau. Trei persoane intre care o fetița de nici trei ani și-au pierdut viața. Potrivit stiridebuzau.ro, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, in afara localitații Limpezis, din direcția București catre Buzau, un bucureștean de 63 de ani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune The post Tragedie duminica seara. Trei morți și trei raniți, intr-un cumplit accident appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

