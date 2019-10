Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Hunedoara. Doi oameni au murit și doi au fost raniți dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit violent de un tir. Cele patru persoane, trei femei și un barbat se intorceau din Germania și voiau sa ajunga in localitatea natala, Brad.

- Accident grav in aceasta dimineața pe D66, pe raza localitații Bacia din județul Hunedoara. Doi oameni au murit pe loc, un barbat și o femeie, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Alarma s-a dat in aceasta dimineața in jurul orei 4.30. Mai multe echipaje de poliție, ambulanțe, dar și…

- Tragedie in orașelul Drogobici din regiunea ucraineana Lvov. O scara dintr-o cladire cu patru etaje s-a prabușit in urma unei explozii provocate de o scurgere de gaze. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți șapte, dintre care patru copii, au fost transportati la spital.

- Un accident deosebit de grav a avut loc in Turnu Magurele, in urma caruia toti cei 3 ocupanti au unei masini au murit. La volanul mașinii se afla patronul restaurantului FSN, Nicu Daciu. Pasageri erau bucatarul restaurantului și un alt barbat cunoscut in Turnu Magurele ca Fane “Casetaru”. https://www.romaniatv.net/tragedie-pe-sosea-un-afacerist-bucatarul-sau-si-inca-un-angajat-au-murit-intr-un-teribil-accident_487961.html

- Tragedie de proportii in Tanzania. 57 de oameni au murit, iar 65 au fost raniti in urma exploziei unei cisterne care transporta petrol. Victimele sunt localnicii din zona care incercau sa sustraga titei din vehiculul implicat intr-un accident.

- Un accident grav s-a produs sambata dimineața in Mehedinți, in urma ciocnirii unui TIR cu un tractor. Doua persoane aflate in tractor au murit. Impactul dintre tractor si TIR, a avut loc pe DN 56, in localitatea Cujmir, judetul Mehedinti. Potrivit Politiei Mehedinti, accidentul s-a produs pe un drum…

- Tragedie rutera in Constanta. Trei oameni si-au pierdut viata, iar alti doi sunt in stare critica in spital. Accidentul a avut loc duminica dimineata in jurul orei 6.00 intre localitatile Lumina si Oituz. Soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit violent de o dubita care transporta…

- O masina in care se aflau doi barbati a fost distrusa de tren, la Cluj, dupa ce barbatul aflat la volan a trecut calea ferata fara se se asigure. Politistii au descoperit ca soferul masinii nici macar nu avea permis de conducere, iar autoturismul fusese radiat din circulatie. Barbatul de la volan a…