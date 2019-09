Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 67 de ani și un barbat de 78 de ani au sfârșit tragic, dupa ce gospodaria le-a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a avut loc în comuna Marginea, județul Suceava, sâmbata seara, scrie realitateadesuceava.net

- O masina a ars ca o torta in dupa-amiaza zilei de joi pe o strada din cartierul Itcani. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava au fost chemati si au intervenit pentru stingerea flacarilor, numai ca nu au mai putut salva mai nimic din masina.Pompierii spun ca incendiul a ...

- O femeie și cei doi copii ai ei au ars de vii, in noaptea de duminica spre luni, intr-un incendiu izbucnit la casa lor, in comuna Poiana Teiului din județul Neamț.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO Potrivit…

- Zi de sarbatoare, vineri, 13 septembrie, la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava, unde pompierii au sarbatorit 171 de ani de la Batalia din Dealu Spirii, cand ostasii pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu au scris o pagina de devotament si demnitate nationala.Primele ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a emis RO ALERT din cauza degajarilor mari de fum survenite in urma incendiului dezastruos de pe strada Interioara. Potrivit pompierilor constanteni care se lupta inca cu focul, au ars aproximativ 500 metri patrati de mase plastice. Alerta a fost receptionata…

- Ploile abundente de astazi din zona de munte au provocat inundarea mai multor curti din municipiul Campulung Moldovenesc. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a transmis ca in aceasta dupa amiaza pompierii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte si dintr-un beci. De asemenea, pompierii…

- O cultura de grau de pe cinci hectare si o combina agricola au fost distruse intr-un incendiu izbucnit, luni, la iesirea din localitatea Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", potrivit Agerpres. Conform ISU, dupa ce initial a fost…