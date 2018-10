Stiri pe aceeasi tema

- Un reputat medic cardiolog din Arad a murit sub ochii colegilor ei dupa ce a suferit un infarct. Tragedia s-a petrecut, conform aradon.ro , la ora 7.00 dimineața. Cosana Claiciu urma sa implineasca, pe 13 noiembrie, 45 de ani. Ea a salvat toata viața inimi, dar tocmai inima a tradat-o pe ea. Abia intrase…

