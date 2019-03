Tragedie de sărbătoare. Trei adolescenţi au murit într-o busculadă, în discotecă O fata de 17 ani si doi baieti de 17 si 16 ani au murit in acest incident, iar o alta fata de 16 ani se afla in stare stabila la spital, a precizat intr-un comunicat politia nord-irlandeza PSNI.



Alti doi adolescenti au necesitat tratament pentru ranile suferite in cursul busculadei din Cookstown, la circa 75 km vest de Belfast, informeaza Agerpres.



Comandantul adjunct al PSNI Mark Hamilton a mentionat ca nu au fost stabilite deocamdata cauzele exacte ale incidentului survenit in jurul orei 21:30 GMT, dar primii pasi ai anchetei arata ca un mare numar de tineri asteptau sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele cauze ale deceselor au fost "hipotermia, pneumonia, deshidratarea sau malnutritia", se precizeaza intr-un comunicat al OCHA.Intre 22 februarie si 1 martie, circa 15.000 de oameni au ajuns in tabara de la Al-Hol fugind din Baghouz, ultimul bastion al Statului Islamic in Siria,…

- Șapte copii, despre care autoritațile cred ca fac parte din aceeași familie, au murit in urma unui incendiu izbucnit in orașul canadian Halifax, a informat marți Poliția, relateaza site-ul postului BBC preluat de mediafax. Un barbat și o femeie au fost de asemenea raniți. Incendiul a izbucnit…

- Cel puțin 10 copii au murit in urma unui incendiu puternic izbucnit la un centru de pregatire al clubului de fotbal Clube de Regatas do Flamengo, echipa ce joaca in prima liga din Brazilia, scrie digi24.ro.

- Incepe judecata in dosarul in care un tanar este acuzat de producerea teribilului accident de la finele lunii octombrie 2018 de pe soseaua Mangaliei din Constanta, eveniment in urma caruia un militar de pe Fregata "Regele Ferdinandldquo; a fost accidentat mortal. Judecatoria Constanta a constatat legalitatea…

- Seria accidentelor rutiere de pe DN 5 pare a nu avea sfirșit, iar miercuri dimineața s-a inregistrat o noua tragedie, in urma careia a murit un tanar de aproximativ 28 de ani. Este vorba despre un accident grav, inregistrat in zona TSV, intre Adunații Copaceni și Calugareni, in jurul orei 7.30, un accident…

- Tragedie intr-o mina de aur din Afganistan, unde cel putin 30 de oameni au murit dupa prabusirea unui tunel. 7 persoane au fost ranite.Accidentul a avut loc intr-o provincie din nord-estul tarii.Potrivit presei, era o mina improvizata, sapata de localnici pe malul unui rau.

- Tragedie in familia unui sighetean, care a murit la volanul unei furgonete, conducand pe o autostrada din Germania. Masina lui a trecut cu viteza de cateva autovehicule, apoi a inceput brusc sa incetineasca. Tragedia s-a produs pe autostrada germana A7, in zona localitații Kalefeld, in timp ce romanul…

- Un foc de artificii facut pe plasa a devenit de necontrolat la Scheveningen, in apropiere de Haga. Un barbat a murit in urma exploziei artificiilor, imediat dupa miezul noptii, in Enschede, in estul Olandei. Politia a deschis o ancheta in acest caz si a facut apel la martori sa ofere cat…