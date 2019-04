Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 28 persoane, 11 barbați și 17 femei, au murit, iar altele 22 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta 50 de turisti a cazut intr-o prapastie, pe Insula portugheza Madeira, informeaza publicatia Diario de Noticias si site-ul Noticiasaominuto.com.Accidentul a avut loc miercuri…

- Cel puțin 28 de persoane aflate la bordul unui autobuz turistic și-au pierdut viața într-un accident rutier produs pe insula portugheza Madeira, transmis agenția de știri Lusa și alte media locale, citând un politician local, potrivit Reuters.UPDATE: Majoritatea celor care și-au pierdut…

- Tragedie de 8 martie in orasul Balti. Un barbat s-a stins, iar sotia sa a ajuns in stare grava la spital, dupa ce motocicleta pe care se aflau acestia s-a lovit de razorul cu flori de la marginea strazii.

- Tragedie in lumea creștina. Un preot a murit intr-un cumplit accident rutier. Preotul Dumitru Armeanca se afla in mașina cu mama sa, care a ajuns la spital in stare grava, potrivit Știrescu . Cei doi intrasera de puțin timp in Croația, cand mașina lor a fost izbita in plin de un microbuz cu pasageri.…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP.

- Accident cumplit petrecut in cursul zilei de mimercuri! O femeie a decedat in urma unui accident rutier produs pe DN 64, in comuna Dobrosloveni, dupa ce a incercat sa traverseze strada prin loc nepermis si fara sa se asigure, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.

- Trei oameni dintr-o familie din Craiova au murit intoxicați cu fum, in noaptea de duminica spre luni. Aceștia foloseau pentru incalzire un generator pe benzina, care a degajat fum și s-au intoxicat. Trei persoane au supraviețuit și au fost transportate la spital in stare grava. Din nefericire, echipajele…

- Cel putin patru persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un elicopter a intrat in coliziune in zbor cu un avion usor, in Muntii Alpi, in nord-vestul Italiei, in apropierea frontierei cu Franta, afirma surse citate de presa italiana.