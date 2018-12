Stiri pe aceeasi tema

- Jason Francis, un fost fotbalist in varsta de 29 de ani, a murit cu cateva zile inainte de Craciun, dupa ce a fost lovit de o masina in apropierea casei in care locuia impreuna cu iubita sa, Alice Robinson, in orasul australian Perth.

- Tragedie in ajun de Craciun! Doi barbati si o femeie au murit in urma unui grav accident rutier ce a avut loc pe DN 2A intre Crucea si Galbiori. Potrivit politistilor, victimele erau intr-un autoturism care a intrat pe contransens intr-o curba periculoasa si a ajuns in fata unui microbuz, conform...

- Tragedie, noaptea trecuta, in Satu Mare. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 23.00, intre localitațile Ady Endre și Cauaș, pe DJ 195C. Un baiat de 20 de ani a murit pe loc, intr-un cumplit accident rutier. Soferul de 20 de ani, din municipiul Carei, se afla la volanul uni autoturism marca BMW, cand…

- Un accident rutier grav a avut loc sambata dupa-amiaza, pe Drumul National 7, in localitatea Vetel. Un tanar a murit, iar o femeie este ranita grav, in urma impactului dintre doua autoturisme si un autotren.

- Tragedie pe Drumul European 581, dupa ce o mașina in care se aflau patru parsoane a intrat in coliziune cu inca doua autovehicule. Familia cu doi copii se intorcea din pelerinaj, de la moaștele Sfintei Parascheva, și numai o minune a facut ca toți cei aflați in autoturism sa scape doar cu rani ușoare,…

- Tragedie in județul Vrancea. Un tanar de 22 de ani a murit dupa ce s-a urcat pe un vagon de marfa sa-și faca un selfie impreuna cu un prieten. Baiatul a murit electrocutat, iar insoțitorul sau a supraviețuit, dar a suferit arsuri. Incidentul s-a produs in gara Focșani, miercuri in jurul orei 3.50. Un…

- Un motociclist in varsta de 26 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost lovit de un autoturism la volanul caruia se afla un preot in varsta de 64 de ani, pe DN 41, in localitatea Baneasa din judetul Giurgiu. Preotul nu i-a acordat prioritate de trecere.

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, iar o adolescenta in varsta de 16 ani a fost grav ranita, intr-un accident de circulatie care a avut loc sambata pe un drum judetean care face legatura intre localitatile Hobita si Rau Barbat din depresiunea Hategului.