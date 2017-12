Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP. 'Avem 30 de morti', a...

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP. 'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome. 'Toate cadavrele au fost scoase din epave si…

- Un accident grav a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay, Florida. Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabusit. Pentru moment, cauza pentru care s-a intamplat tragedia este necunoscuta. A

- Cel putin 13 oameni au murit si noua sunt dati disparuti in urma ciocnirii a doua nave in apele tanzaniene ale lacului Tanganyika, transmite AFP. Accidentul a avut loc vineri in zori si a implicat un vas ce transporta 135 de pasageri si un altul cu 63 de persoane la bord, a declarat, pentru…

- Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un raundin Rajasthan, al doilea stat ca marime din India, au informat autoritatile locale. Sapte dintre persoanele ranite in accident au fost internate…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 (13.40, ora Romaniei), pe Autostrada…

- Purtatorul de cuvant al Biroului serifului din districtul Pierce a anuntat ca exista "mai multe decese", dar nu a putut furniza numarul exact al acestora. De asemenea, 77 de persoane au fost transportate in spitale din districtele Pierce si Thurston. Patru dintre ele au suferit leziuni grave, conform…

- Coliziunea s-a produs la un pasaj de traversare a caii ferate. Portvit matorilor, citați de BFM TV, șoferul autobzulului a incercat sa treaca deși bariera era lasata, vehicolul a fost lovit in partea din spate și s-a rupt de la mijloc. Copiii aveau varsta intre 13-17 ani, transmite Realitatea.net. …

- Un grav accident feroviar s-a petrecut, cu putin timp în urma, în sudul Frantei, lânga Perpignan. Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 7 au fost ranite, dupa ce un tren a izbit din plin un autobuz scolar.

- Cel putin 32 de persoane si au pierdut viata intr un accident in care au fost implicate 13 vehicule in vestul Kenyei, a anuntat marti politia, relateaza agentia DPA citata de Agerpres.ro Potrivit politiei, mai multe persoane au fost ranite in accidentul rutier, care a avut loc intre orasele Nakuru si…

- Un accident feroviar s-a produs, marti, in Germania, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa. In urma coliziunii, cel putin 50 de oameni au fost raniti, potrivit unor surse din politie. mAccidentul a implicat un tren de pasageri și un altul de marfa și a avut…

- IMAGINI: TRAGEDIE in zi de sarbatoare, in urma cu cateva minute. Doi MORȚI și doi raniți grav. Un TIR s-a lovit frontal cu un autoturism. Un accident grav a avut loc pe DN79, dupa ce un tir s-a lovit frontal cu un autoturism. Coliziunea a produs moartea a 2 persoane, in timp ce alte doua sunt grav ranite.…

- Coliziunea dintre un autobuz si un camion a trimis la spital mai multe persoane, din randul celor 50 de oameni aflati la bordul vehiculului destinat transportului de pasageri. Accidentul a avut loc in zona localitatii maramuresene Vadu Izei. A fost declansat Planul Rosu, autoritatile mobilizandu-se…

- Trei romani au murit si alti cinci au fost raniti, sambata, in urma unui accident care a avut loc la Szolnok, in Ungaria, la aproximativ 150 de kilometri de granita cu Romania, fiind implicate un autobuz si un microbuz. Trei romani au murit si alti cinci au fost raniti in accident in Szolnok, Ungaria…

- Tragedie pe DN6.Trei barbati au murit. Tata si fiu morti in timp ce incercau sa salveze soferul unui camion, din judetul Maramures Trei barbati au murit, vineri, intoxicati cu vaporii de alcool pe care i-au inhalat dintr-o cisterna de transport bere, intr-o spalatorie pe marginea DN6, in judetul Caras-Severin.…

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. Cel putin 15 morti dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion de busteni. VIDEO+FOTO Cel putin 15 persoane au fost ucise intr-o coliziune intre un autobuz si un camion cu busteni. Camionul si autobuzul s-au ciocnit joi seara la Ioskar Ola, capitala regiunii Mari El,…

- Octavia si Alexandru, tinerii frumosi si indragostiti, care si-au pierdut viata la sfarsitul saptamanii trecute, in urma unui cumplit accident care a avut loc pe drumul care leaga Mihail Kogalniceanu de Constanta, au fost inmormantati impreuna, miercuri, in cimitirul de la Navodari. Familia celor doi…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Caras- Severin Cecilia Danet a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc joi pe DN6, intre Slatina Timis si Ilova. "Accidentul a avut loc pe DN6, iar din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 60 de ani din localitatea…

- Accidentul a avut loc miercuri seara in districtul Chakwal, in apropiere de capitala țarii, Islamabad, a afirmat șeful poliției locale Mohamed Afzal. In opina sa, la originea tragediei s-ar afla smogul dens care a redus vizibilitatea pe șoselele din Pakistan. Un oficial al serviciilor de salvare,…

- ACCIDENT CUMPLIT. Cel puțin 27 de morți și circa 50 de raniți, ca urmare a prabușirii a unui autobuz cu pelerini intr-un defileu Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit intr-un defileu…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 27 ranite in explozia unui camion-cisterna transportand combustibili miercuri in orașul Charikar, la nord-vest de capitala afgana Kabul, distrugand de asemenea un autobuz in apropiere, informeaza Reuters și dpa, citand locuitori și oficiali locali. …

- Politia sustine ca un suspect a fost arestat. VIDEO from scene shows multiple bikers laying on the ground after being struck by a truck pic.twitter.com/bFPVdi1rAh— New York City Alerts (@NYCityAlerts) October 31, 2017 Stire in curs de actualizare

- Un autocar a plonjat in apa, de la mare inaltime. Accidentul a avut loc langa capitala nepaleza, Kathmandu, scrie tvr.ro.Pana acum au fost scoase din apa 31 de cadavre. In autocarul scufundat inca mai sunt trupuri neinsufletite.Au supravietuit 13 pasageri.

- Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite cand un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in timpul unui exercițiu militar in sudul Finlandei, au informat poliția și armata, relateaza Reuters. Potrivit unor surse din cadrul poliției, trei…

- Cel puțin 30 de membri ai forțelor de securitate afgane au fost uciși marți dimineața in urma unor atacuri coordonate desfașurate de comandouri talibane in estul Afganistanului, relateaza dpa și AFP. Un centru important al poliției afgane, incluzând și o tabara de antrenament,…

- Cel putin patru persoane au murit, sambata, dupa ce un avion cargo s-a prabusit in Ocean in apropierea aeroportului din Abidjan, capitala Coastei de Fildes, informeaza Reuters, citand un...

- Pana in prezent, sapte cadavre au fost scoase de sub daramaturi si duse la morga. Cercetarile continua. Credem ca in cladirea prabusita inca sunt persoane in viata", a declarat un oficial local, potrivit Mediafax. Un alt oficial a declarat ca 22 de persoane, muncitori care lucrau pe santierul…

- Un autobuz care transporta politisti maghiari a fost facut PRAF de un TIR romanesc, pe o autostrada din Ungaria. Sunt doi MORTI si 16 raniti. Accidentul s-a produs luni la pranz pe autostrada M5,...

- Cel putin opt persoane au murit, iar peste zece sunt date disparute, în urma unei coliziuni, probabil accidentala, între o nava militara tunisiana si o ambarcatiune care transporta aproximativ 70 de refugiati, în apropierea Maltei, informeaza presa italiana. Între 30…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 10 au fost ranite in urma rasturnarii unui autobuz cu turisti pe o autostrada din provincia turca Antalya, informeaza site-ul Russia Today.Printre persoane ce au decedat si cele ranite se numara cetateni germani. Soferul autobuzului se afla in custodia…

- Cel putin 19 oameni au murit, iar alți cinci, dintre care doi copii, au fos grav raniți dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un autobuz. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, aproximativ la ora 03:30 (ora Moscovei) in regiunea Vladimir, din centrul Rusiei, transmite UNIMEDIA cu referire la site-ul…

- Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața și circa 30 sunt date disparute in America Centrala dupa trecerea furtunii tropicale Nate, care amenința acum Statele Unite și Mexicul, unde s-ar putea transforma in uragan, noteaza AFP. Aducand ploi diluviene, Nate a provocat moartea a 11 persoane in Nicaragua,…

- Doua persoane au murit joi seara, dupa ce o autoutilitara a intrat in coliziune cu un tir in localitatea Braiesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Accidentul rutier s-a produs pe drumul national DN 2E, ce leaga orasul Gura Humorului de municipiul Falticeni, pe raza satului…