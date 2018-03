Stiri pe aceeasi tema

- Sotia medicului Ioan Lascar s-a stins din viata azi, la varsta de 70 de ani, din cauza unei boli teribile, cancer pulmonar. Ani de zile s-a luptat cu aceasta boala cumplita si, din pacate, sotul ei, Ioan Lascar, doctorul care a facut minuni pentru mii de pacienti, pe ea nu a reusit sa o salveze din…

- Maria Lascar, sotia medicului Ioan Lascar a murit azi. Suferea de cancer, o boala teribila cu care s-a luptat vreme de mai multi ani. Din nefericre, tratamentul nu a dat rezultate in cazul sau si nemiloasa boala nu a putut fi invinsa.

- Criminalul din Brașov a șocat o țara intreaga! El le-a spus anchetatorilor ca a vrut sa elibereze sufletele celor dragi. Omul de afaceri si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18. El a fost audiat preț de cateva ore si a povestit cum a premeditat totul. Criminalul […] The…

- Patru membri ai unei familii din municipiul Soroca au decedat in doua accidente rutiere, produse la un interval de cateva zile, pe teritoriul Federației Ruse. Tatal, doi fii și o fiica au murit, a supraviețuit doar mama.

- Caz tragic in Capitala. Un tanar de 35 de ani a decedat, in timp ce curata turturii care atarnau pe balconul locuintei sale situate la etajul cinci. Potrivit politiei, la un moment dat, victima a lunecat si a cazut in gol.

- Nicolae Tilihoi, fostul fundaș al Univeristații Craiova, a murit la 61 de ani, in aceasta dimineața. Fostul jucator suferea de o boala incurabila și facea tratament de aproape trei ani. Nicolae Tilihoi a fost un jucator de baza in Craiova Maxima. Nicolae Tilihoi a fost descoperit de Corneliu Andrei…

- Fiul de numai 5 ani al fostului portar al naționalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat vineri, dupa aproape un an in care s-a luptat cu o boala incurabila. Anunțul dureros a fost facut chiar de catre fostul sportiv, pe contul sau de Twitter. „Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu…

- Andrei Gheorghe a murit la inceputul acestei saptamani, in vila din Voluntari in care locuia singur. Jurnalistul a fost gasit in baie, de un ingrijitor. Cunoscutul om de radio a fost rapus de un stop cardio-respirator. A murit rapid, exact așa cum iși dorea. Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa,…

- Prezentatorului Exatlon, Cosmin Cernat, ii priește Republica Dominicana. Gazda emisiunii-concurs are familia alaturi de el. Cernat a postat mai multe fotografii de pe plajele exotice unde se distreaza alaturi de soție, atunci cand nu filmeaza pentru Exatlon. Partenera de viața a prezentatorului și-a…

- Tragedie in Cehia! Trei romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi (22 martie), intr-o uzina. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. In total, sase oameni și-au pierdut viața si alti doi au fost raniti grav. Consulul roman la…

- O tanara de 32 de ani și-a pierdut viața, miercuri seara, intr-un acicdent de circulație produs pe o șosea din vestul țarii. The post Tragedie fara margini! O tanara de 32 de ani a murit intr-un accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Un barbat angajat la o cariera de calcar din localitatea Costesti din judetul Valcea a murit, sambata, strivit de bena unui utilaj manevrat gresit de catre un coleg, potrivit Politiei Valcea, scrie Romania TV. Un grav accident de munca a avut loc la cariera de calcar Bistrita, victima fiind un barbat…

- Ștefan Barabaș, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, Calin Barabaș, a murit la numai 17 ani. Tragedia este una inexplicabila, avand in vedere ca tanarul nu suferea de nicio afecțiune. Potrivit ebihoreanul.ro, Ștefan Barabaș le-a spus parinților sai ca se simte rau, iar…

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Nu mai puțin de 13 oameni și-au pierdut viața marți, iar alte 20 au fost ranite, unele dintre ele grav. S-a intamplat intr-o provincie din Turcia, cand un camion și un autobuz s-au ciocnit, iar mijlocul de transport in comun a luat foc, potrivit agentiei de presa Anadolu, scrie agerpres.ro. Accidentul…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Ilie Taru, liderul judetean al Partidei Romilor, s-a stins din viata dupa o lupta cu boala de mai multe luni de zile. Temperament vulcanic, recunoscut si apreciat in etnia roma, Taru a scris istorie in politica Vasluiului, din 1992 si pana astazi. Uneori contestat de catre colegii sai de partid, alteori…

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Soția lui Pepe a primit cadouri emoționante de la fiicele sale. 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii, a prins-o foarte ocupata pe Raluca. Ea s-a bucurat de fiecare moment pe care l-a trait alaturi de fiicele sale și soțul ei. Astazi, insa, soția lui Pepe le-a impartașit fanilor ce a primit din partea…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Ea a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare, iar prietenii au reacționat ca atare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana in dreptul…

- Este vorba despre Ronnie Prophet, unul dintre cei mai apreciați cantareți de muzica country din Canada. Ronnie a fost și un reputat om de televiziune in anii 70, cand a fost gazda mai multor show-uri de varietați de mare succes de peste Atlantic.Prophet s-a stins la varsta de 80 de ani și a…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- O familie din patru persoane a decedat in propria locuința. Cazul a avut loc astazi in jurul orei 18:00 intr-o casa din municipiul Balți. Este vorba de un barbat și o femeie in varsta de 28 de ani, dar și de copii acestora in varsta de 7 și respectiv 5 ani.

- O persoana a decedat si alta a fost ranita, luni seara, intr-un accident produs in judetul Buzau, pe DN1B, intre un TIR, o cisterna si un autoturism, persoana decedata fiind seful postului...

- Sotia fostului primar al orasului Eforie care a murit in urma cu aproape opt luni a postat un mesaj sfasietor despre sotul ei. Ovidiu Brailoiu a fost gasit fara suflare intr-un hotel din Eforie in iunie anul trecut.

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- O adevarata tragedie a cutremurat Ineul. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani din Ineu, fiul unui cunoscut profesor si fost director adjunct al Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, se intocea din Franta de la schi. Se pare ca a adormit la volan si a avut un accident de circulatie pe autostrada in Franta,…

- O furtuna violenta a lovit astazi insula Malta, curmand viața unui bistrițean care locuia și muncea alaturi de soție acolo. Un copac s-a prabușit pe furgoneta cu care cei doi mergeau la munca. Barbatul de 38 de ani a murit, iar soția sa este in spital.

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- Un barbat de 50 de ani, originar din Straseni a decedat dupa ce s-ar fi intoxicat cu gaze naturale. Sotia, Elena Pereu, viceprimar in localitate si feciorul acesteia in varsta de 12 ani se afla in sectia reanimare la spitalul Raional din Straseni.

- O informatie-bomba a sosit, recent, la redactie, pe celebra adresaA pont@cancan.ro . Potrivit acesteia, celebrul antrenor Dan Petrescu urma sa aiba o intalnire amoroasa la Cluj, cu o blonda, inaintea meciului dintre CFR Cluj si ACS Poli Timisoara, timp ce sotia lui se afla in Dubai.A CANCAN.RO, SITE-UL…

- Tragedie in Mures. Un tanar in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in urma unui cumplit accident. Aflat pe soseaua E60, acesta a depasit coloana de masini pe linia continua si s-a lovit de un TIR. A

- Tragedie la Chișinau în plina sarbatoare a Craciunului pe stil vechi. Un tânar a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce au fost împușcați chiar de vecinii lor. Incidentul s-a produs noaptea de duminica spre luni, iar motivul a fost...

- Monalisa Pandelea, o cunoscuta artista din Pitesti, a murit la numai 26 de ani. Celebra pentru efectele speciale pe care le crea în make-up, Monalisa a pierdut lupta cu cancerul noaptea trecuta, informeaza epitesti.ro.

- Tragedie aviatica in ultima zi din 2017. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in mare la nord de orașul australian Sidney. Toți cei șase oameni aflați la bord au murit, spun autoritațile locale.