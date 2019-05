Tragedie cum nu s-a mai vazut in Romania. Fiul s-a spanzurat, mama s-a aruncat de pe pasarela CFR

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 69 de ani intepat marti de un roi de albine pe un camp din comuna Vulturesti a decedat, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Cadrele medicale solicitate sa intervina la fata locului au constatat decesul, survenit cel mai probabil din…

- Imagini apocaliptice in Calarasi. O tornada cu o forta nemaivazuta in ultimul deceniu in Romania a lovit naprasnic. 10 case din Dragalina au fost transformate in mormane de moloz, distruse dupa ce rafalele de 90 de km la ora le-au spulberat acoperisurile. E comandament de urgenta al Inspectoratului…

- Pompierii au facut, in ultima saptamana, peste 1.800 de controale la lacasuri de cult, centre comerciale si unitati de cazare, fiind verificate masurile de prevenire a incendiilor. Au fost depistate 270 de unitati fara autorizatie de securitate la incendiu, fiind aplicate 1,3 milioane de lei. Pe…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galati au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Vasile Alecsandri, judetul Galati. Potrivit ISU Galati a fost sesizat fum de la o locomotiva, in localitatea Vasile Alecsandri, comuna Branistea."Se…

- Salvatorii mineri de la PrestServ ar putea fi preluați de ISU. Este o varianta de lucru analizata la nivel guvernamental. Daca se va reușit aceasta mutare, s-ar garanta menținerea echipei de salvatori mineri din Valea Jiului. “Este vorba de trecerea salvatorilor de la PrestServ la ISU. E un…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, Elena Megherea, a declarat pentru News.ro ca pompierii au fost solicitati sambata dimineata, in jurul orei 5.30, sa salveze un caine dintr-un copac. "Am fost solicitati sa intervenim pentru o degajare de caine din copac.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj au fost solicitați sa intervina marți, in jurul orei 12:00, in localitatea clujeana Dezmir, pentru scoaterea unei persoane cazute intr-o fantana. Potrivit primelor informații, este vorba despre un tanar in varsta de 24…