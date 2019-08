Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gadea a prezentat duminica seara, la „Sinteza zilei”, un interviu exploziv despre monstrul Gheorghe Dinca și rețeaua din Italia. O victima cu identitatea protejata a rupt tacerea.„Am mers la munca in 2010. Era Mihai și o femeie Elena. La unele le gasea de munca, pe altele le dadea pe…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera posibila ipoteza ca fetele disparute in ultima perioada, in Caracal, nu ar fi fost omorate de suspectul Gheorghe Dinca, ci traficate intr-o retea de proxenetism si crima organizata, protejata de judecatori, procurori, politisti si politicieni din sudul tarii.

- Un barbat din Vaslui a fost surprins in timp ce a dat o spargere la o pizzerie din oraș. Omul a fost surprins in timp ce a așteptat momentul propice. Intai a cautat prin dulapuri. Iar mai apoi a scotocit in casa de bani, a notat vremeanoua.ro. Hoțul n-a luat decat bancnotele mari, dar le-a lasat pe…

- "Nu este surprinzator rezultatul de astazi. Demonteaza probabil cel mai mare fake news al campaniei electorale din 26 mai, unde domnul presedinte al PNL, Ludovic Orban, a spus: "A doua zi, dupa alegeri, vom schimba Guvernul". Acesta a fost un fake news pentru ca nu exista niciun fel de premisa, nu…

- Un medic chirurg de la un spital public a fost filmat de fiica unei paciente cum promite sa restituie banii primiti „cadou” pentru o operatie de varice. Nemultumita de operatie, pacienta a cerut banii inapoi, iar medicul i-a spus ca ii restituie fara probleme.

- ULTIMA ORA: De la banchet, direct la spital! Detașamentul de Pompieri Barlad a intervenit in aceasta dimineața, incepand cu ora 04.30, in localitatea Gara Banca, comuna Banca, la un accident rutier produs intre doua autoturisme, accident in care au fost implicate șase persoane.Se pare ca accidentul…

- Doi elevi ai unui liceu din Louisiana, Statele Unite ale Americii, au fost arestați dupa ce au turnat o substanța periculoasa in bautura unei profesoare. Mai mult de atat, ei s-au filmat și au facut publice imaginile pe Snapchat.

- Intr-un interviu acordat celor de la Antena 3, pentru emisiunea lui Mihai Gadea, Sinteza Zilei, fostul deputat Sebastian Ghita a vorbit despre presupusa relatie amoroasa cu Laura Codruta Kovesi, dar si despre intoarcerea sa in Romania.