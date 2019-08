Tragedie Caracal, raport INML. Alexandru Cumpănașu cere expertiză internațională ”Informarea ministerului justitiei catre familia mea nu ma face sa cred deloc ca Alexandra a fost arsa acolo si toate balivernele despre aceasta situatie. Voi ruga pe varul meu sa facem o expertiza internationala a ramasitelor din acel "butoi". Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba contrara dar nu cred nimic din povestea construita in jur. Asteptam si hartiile de la IML sa vedem la ce se refera exact analiza. Inelul si lantisorul de ARGINT au fost gasite netopite!!!!!!. Tot in acel recipient si arse in acelasi timp la o temperatura uriașa. Cand varul meu le-a identificat acestea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

