Tragedie Caracal. Mihai Fifor: Poliţiştii nu au ştiut să lucreze pe cazul ăsta. Este inimaginabil "Politistii nu au stiut sa lucreze pe speta asta. Asta este opinia mea, nu vreau sa acuz deocamdata pe nimeni. Este evident ca nu au fost pregatiti pentru un astfel de caz. Este un sir de erori teribile care au dus la o astfel de drama. De la imposibilitatea in 2019 a STS-ului sa localizeze precis apelul, lucru inimaginabil dupa sumele uriase de bani alocate serviciului de telecomunicatii speciale, la proceduri, la tot soiul de explicatii. Cred ca la momentul asta nu mai conteaza explicatiile care ni se dau. De partea cealalta, este evident ca un procuror a luat decizii gresite, avem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

