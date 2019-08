Tragedie Caracal. Gheorghe Dincă, la casa groazei, sâmbătă. Continuă cercetările Gheorghe Dinca a fost adus, in aceasta dimineața, la locuința sa din Caracal, unde participa la cercetari. Barbatul din Caracal a recunoscut nu o crima, ci doua! Și Luiza ar fi fost ucisa de barbat. Dar informațiile din Caracal sunt din ce in ce mai ingrozitoare. Circula, e drept, și multe informații false, dar e sigur ca-n casa lui Dinca, vineri, anchetatorii au descoperit urme de sange și alte oase. Zvonurile care au ajuns in presa sunt ca, intr-o groapa, anchetatorii au gasit noi oase, ce ar indica trei victime. Astazi, vor fi verificate și gropile acoperite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

