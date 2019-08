Stiri pe aceeasi tema

- "S-au pierdut probe esentiale. In acel asa zis loc al faptei au patruns pe putin 200 de persoane, din ce am vazut la televizor. S-a efectuat deja in doua randuri cercetare la fata locului, au intrat si cei de la protectia animalelor, deci nu mai poate fi vorba despre probe primare. Nici vorba sa…

- Rezultatele expertizei antropologice finalizate vineri arata ca oasele ridicate de la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal aparțin unei fete cu varsta intre 15 și 17 ani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din INML.Surse din Institutul Național de Medicina Legala "Mina Minovici" au declarat…

- Desi sustine ca le-ar fi rapit si ucis pe Alexandra si Luiza, anchetatorii nu au reusit pana acum sa le gaseasca trupurile. Abia vineri seara ar putea primi rezultatul testelor ADN efectuate pe ramasitele umane gasite in casa ororilor din Caracal. Tot joi, Dinca a fost dus dimineata la Institutul National…

- Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena 3, ca in raportul preliminar al IML legiștii au scris ca ramașițele osoase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca aparțin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12-17 ani.NU exista pana acum nicio informație ca ramașițele ar aparține…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, care a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza și Alexandra, a mers la farmacie in dimineața in care a ucis-o pe fata de 15 ani. Cand a revenit, a prins-o pe fata apeland 112 și a lovit-o cu putere, conform Mediafax.Gheorghe Dinca a sechestrat-o…

- Gheorghe Dinca, mecanicul auto din Caracal de 66 de ani, a recunoscut ca le-a omorat pe Luiza și Alexandra. Le-ar fi spus anchetatorilor și cum a facut-o. Procedura impune și o reconstituire. Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca au fost gasite probe ADN care corespund Alexandrei in masina lui Gheorghe Dinca. "S-au gasit probe de ADN care corespund Alexandrei in masina acestui nenorocit, pe fire de par si pe scotch-ul…