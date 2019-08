Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini, obtinute de Antena 3, surprind traseul lui Gheorghe Dinca, inainte ca Alexandra sa sune la 112. Gheoghe Dinca a fost surprins cand intra intr-un centru comercial de unde iși cumpara o...

- "Visul Alexandrei era sa devina politista. Nu stiu de ce, dar asta voia ea. Este un copil minunat, ar trebui sa stam aici o saptamana ca sa vorbim despre cum era Alexandra. Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viața, abia aștept sa o vad. Sper sa dea un rezultat cautarea. Nu ne-am indoit…

- Imaginile de pe camerele de supraveghere arata mai multe mișcari ale lui Gheorghe Dinca, facute in incercarea de a-și șterge urmele, asta inainte ca Alexandra sa sune la 112. Gesturile facute de barbatul din Caracal, care se presupune ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dupa cum a declarat, ar indica…

- O localnica a spus ca a primit un mesaj in care scria ca Alexandra traieste si este in podul unei case aflata la mica distanta de locuinta lui Gheorghe Dinca. In mesaj se arata ca este vorba despre „o casa parasita cu salcii pletoase". „Faceti ceva, Alexandra traieste, este in podul unei case, legata,…

- Verificari in mai multe locații din Caracal, la ora transmiterii știrii! Polițiștii au primit un mesaj in care cineva anunța ca Alexandra ar fi in viața și sechestrata in podul unei case. Antena 3 informeaza ca pontul primit de polițiști este de la o vrajitoare.O localnica a spus ca a primit…

- Dialogul cu politistul de la 112 de care a avut parte Alexandra in ultimele clipe de viața este absolut revoltator. Un fragment din aceasta conversatie a fost facut public de Antena 3. Alexandra a stat aproximativ 30 de minute singura in casa groazei, timp in care Gheorghe Dinca a mers la o farmacie.…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca au fost gasite probe ADN care corespund Alexandrei in masina lui Gheorghe Dinca. "S-au gasit probe de ADN care corespund Alexandrei in masina acestui nenorocit, pe fire de par si pe scotch-ul…

- Alexandra, fata asasinata in Caracal, era nepoata lui Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei. Acesta a acuzat polițiștii ca au stat sa confirme daca vocea care a sunat la 112 era cea a nepoatei sale, in timp ce aceasta iși traia ultimele clipe. "Oamenii astia…