Tragedie Caracal, americani implicaţi. Radu Tudor: Mama lor de americani. E război hibrid sută la sută "Retorica mizerabila suna cam asa: noi avem traditiile noastre, cu interlopi, mafie imbarligata cu autoritati, avem prostituate de buna voie sau fete pur si simplu terorizate, avem asasinatele noastre traditionale (in cazan cu smoala si carbid), toate petrecute cu o complicitate locala generalizata. Dar daca vreun militar american o fi fost si el client din intamplare, gata, totul e din vina lor, a americanilor. 99% mafie romaneasca, 1% vreun ratacit strain la fete si fandacsia cretinismului explodeaza: mama lor de americani. Nu reteaua autohtona e problema, nu drama unei societati putrede,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

