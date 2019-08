Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a facut teribilul anunt. ADN-ul prelevat dintr-unul din butoaiele ce apartin lui Gheorghe Dinca este al fetei de 15 ani. Reactiile romanilor in mediul online nu au intarziat sa apara.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, care ar fi fost rapita și mai apoi ucisa de Gheorghe Dinca, a adminis, pentru prima data in ultimele zile, ca nepoata lui este moarta. Ba mai mult, el a jurat in direct, la un post de televiziune, ca o va razbuna.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata despre care monstrul din Caracal a recunoscut ca a ucis-o, a admis, pentru prima data in ultimele zile, ca nepoata sa este moarta. El a jurat, vineri seara, la Romania TV, ca o va razbuna pe Alexandra și i-a acuzat pe procurori și polițiști ca…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani disparuta in Caracal, spune ca este convins ca Gheorghe Dinca, barbatul care a spus ca a omorat-o pe fata, facea parte dintr-o rețea de proxeneți. ”Acest nemernic este parte a unei rețele carora le plasa fete. Taximetria era doar o acoperire…

- Apar informații pe surse din ședința CSAT. Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila nu au ascultat convorbirile Alexandrei Maceșanu cu operatorii STS și cu poliția. Inainte de a fi ucisa, Alexandra a vorbit de cinci ori cu poliția și operatorii 112.Citește și: BOMBA Gheorghe…

- Cinci apeluri disperate, nu doar trei, si zeci de minute in care Alexandra i-a asteptat pe salvatorii care nu au mai venit. Sunt detaliile infioratoare dezvaluite astazi intr-un nou raport oficial, care arata sirul incredibil al erorilor. Legata in casa criminalului, fata de 15 ani a cerut de trei ori…

- Nuami Dinescu se afla printre vedetele care au reacționat pe contul de socializare, in urma crimelor cutremuratoare petrecute la Caracal. Actrița este revoltata de ceea ce s-a intamplat și marturisește ca daca se afla in Capitala, ar fi ieșit cu siguranța in strada la protest, unde duminica seara s-au…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX , surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuinței nu a fost gasit sange, pana vineri…