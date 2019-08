Tragedie Caracal, ADN Alexandra. Victor Alistar, semne de întrebare. Oana Zamfir: Dumneavoastră vă îndoiți? "Am observat ca acest anunt a fost transmis de ministrul Justitiei. Daca astazi ministrul Justitiei a facut anuntul, intreb care este asumarea pe care dna Birchall si-o face privind modul cum functioneaza sistemul. Cred ca pentru a evita orice controversa in opinia publica, este nevoie de transparenta, claritate, lipsa de dubii. Trebuie publicata metodologia prin care s-a facut expertizarea, calitatea materialului expertizat, procentajul de probabilitate al expertizei cu privire la posiblitatea de a gasi material biologic detectabil ADN in conditiile de incinerare al unui corp", a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din butoiul gasit in curtea casei lui Gheorghe Dinca, se pare ca toate oasele sunt ale Alexandrei, fiind singurul ADN gasit acolo, potrivit Antena 3. Digi24 scrie, pe surse, ca Gheorghe Dinca a facut trei victime, nu doua. Sursa citata scrie ca Alexandra și Luiza nu sunt singurele victime…

- ADN-ul oaselor gasite in butoiul lui Gheorghe Dinca coincide cu ADN-ul parinților, dupa cum a anunțat Alexandru Cumpanașu, la Antena 3. Adrian Ursu a spus, in lacrimi, la Antena 3, ce detalii a mai dat Gheorghe Dinca astazi anchetatorilor. ”Le-a aratat din nou butoiul acela cu inalțime…

- "S-au pierdut probe esentiale. In acel asa zis loc al faptei au patruns pe putin 200 de persoane, din ce am vazut la televizor. S-a efectuat deja in doua randuri cercetare la fata locului, au intrat si cei de la protectia animalelor, deci nu mai poate fi vorba despre probe primare. Nici vorba sa…

- "Visul Alexandrei era sa devina politista. Nu stiu de ce, dar asta voia ea. Este un copil minunat, ar trebui sa stam aici o saptamana ca sa vorbim despre cum era Alexandra. Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viața, abia aștept sa o vad. Sper sa dea un rezultat cautarea. Nu ne-am indoit…

- Vineri seara, Viorica Dancila a avut o intervenție telefonica in cadrul emisiunii „Exces de putere” de la Antena 3. La un moment dat, Oana Zamfir i-a adresat urmatoarea intrebare: „A fost o speculație, doamna prim-ministru, ca maine veți candida cu mandatul de premier pe masa și, daca veți…

- O tanara nevazatoare din Romania a fost data afara din mai multe magazine pe motiv ca nu are voie cu cainele, deși patrupedul este singurul ei ghid. Anca Ilie este o tanara nevazatoare care are nevoie de ajutorul unui caine-ghid. Din pacate, faptul ca este insoțita de un caine i-a creat numeroase probleme.…

- Ministrul interimar al Justiției a facut apel la magistrații din CSM pentru ca la finalul dezbaterilor privind validarea concursului pentru șefia Inspecției Judiciare sa nu mai existe divergențe pe acest subiect, oricare ar fi decizia. Birchall a menționat ca observa tensiune in randul membrilor…