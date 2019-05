Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat roman in varsta de 30 de ani a murit marți, 28 mai, in timpul unei dispute cu alți doi romani, in localitatea Vitinia, de la periferia Romei. Victima, C.P., era la volanul unei camionete cand, in jurul orei 18:00, s-a oprit la o benzinarie de pe Via Ostiense. Martorii au declarat ca șoferul…

- Un sofer roman in varsta de 30 de ani a fost omorat in Italia, intr-o benzinarie din localitatea Vitinia (periferia Romei), de alti doi soferi, tot romani, care au vrut sa ii ia cheile camionului pentru ca era beat. Totul s-a intamplat pe 28 mai 2019, in jurul orei 18.00, in fata unui bar din benzinarie…

- Tragedia a avut loc in localitatea Rivarolo, Italia. Victima se numește Andrea Corsini. Tanarul de 25 de ani a incercat sa prinda un hoț, insa in timp ce il urmarea pe acesta a cazut de pe mpotoicicleta. Accidentul i-a fost fatal. Impreuna cu tatal sau, Mirco, Andrea Corsini se ocupa de un atelier…

- Durere fara margine intr-o familie de romani! Doi frați stabiliți in Italia au fost spulberați de natura, in timp ce se adaposteau sub un copac, in timpul unei furtuni. Oamenii se aflau la pescuit, iar acasa ii așteptau soțiile și copiii

- 85 de migranti aflati intr-o ambarcațiune de lemn care se scufunda in Marea Mediterana au fost salvati de autoritatile din Malta, a informat Armata malteza, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Migranții provin din nordul și estul Africii. Malta este una dintre țarile europene care…

- Un prim bilant al pompierilor anuntase 30 de morti, cifra revizuita ulterior in jos. Potrivit martorilor, un grup de localnici se adunasera la intrarea in Nahuala (cca 160 km vest de capitala), unde un lider local fusese lovit de o masina al carei sofer a plecat de la locul accidentului, cand…

- Tragedie pe A1! Un argeșean care oprise masina pe banda de urgenta, spulberat de un TIR. Un barbat a murit azi-noapte dupa ce a fost lovit de un TIR in timp ce incerca sa repare o pana la autoturismul pe care-l conducea, pe autostrada A 1, pe sensul de mers Bucuresti – Pitesti, la km 98, in dreptul…

- O britanica in varsta de 50 de ani, a carei identitate n-a fost dezvaluita, a plecat intr-o vacanța la Roma, dar acolo a fost victima unui viol bestial. Nu mai puțin de opt dintre angajații hotelului au abuzat-o pe femeie! Aceasta a fost drogata și apoi abuzata de cei opt, a anunțat thesun.co.uk. Doi…