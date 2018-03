TRAGEDIE. Bivolaru A MURIT în urma unui ACCIDENT RUTIER Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu obișnuia sa consume bauturi alcoolice și nici sa conduca cu viteza, dar, intr-o clipa de neatenție a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un gard. "Accidentul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

