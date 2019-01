Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 66 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unei explozii produse in timp ce incercau sa fure combustibil dintr-o conducta sparta in regiunea Hidalgo din centralul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si alte 71 ranite in explozia unei conducte de carburant sparte in statul Hidalgo din centrul Mexicului, a anuntat guvernatorul acestui stat Omar Fayad intr-o postare pe Twitter, informeaza dpa. Potrivit mass-media locale, sute de persoane care incercau sa-si umple…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si alte 71 ranite in explozia unei conducte de carburant sparte in statul Hidalgo din centrul Mexicului, a anuntat guvernatorul acestui stat Omar Fayad intr-o postare pe...

- Peste 20 de oameni au murit si 70 au fost raniți, dupa ce o conducta de carburant a explodat. Accidentul s-a petrecut in statul Hidalgo din centrul Mexicului. Imaginile sunt terifiante, relateaza agențiile internaționale de presa.

- O conducta de carburant sparta a explodat vineri noaptea in centrul Mexicului; au fost arsi zeci de oameni care incercau sa umple recipiente, iar informatiile preliminare preluate de Reuters mentioneaza 20 de morti si peste 50 de raniti, relateaza agerpres.Vezi și: BCR confirma DEZASTRUL de…

- O conducta de carburant sparta a explodat vineri noaptea in centrul Mexicului; au fost arsi zeci de oameni care incercau sa umple recipiente, iar informatiile preliminare preluate de Reuters mentioneaza 20 de morti si peste 50 de raniti. Bilantul provizoriu a fost confirmat de guvernatorul statului…

- Cel putin 20 de oameni au murit si 54 au fost raniti, vineri, cand o teava fisurata a explodat in centrul Mexicului, in timp ce oamenii incercau sa umple recipiente cu combustibil, a transmis guvernatorul statului Hidalgo, potrivit Reuters.

- Zece de persoane au decedat sau au fost ranite in urma unei explozii produse in timp ce incercau sa fure combustibil dintr-o conducta sparta in regiunea centrala a Mexicului, au anuntat autoritatile locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.