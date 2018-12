Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre cei cinic membri au unei trupe și-au pierdut viața in timpul tsunamiului care a lovit Indonezia sambata noaptea. Singurul supraviețuitor a povestit cum a supraviețuit. Reprezentanții trupei Seventeen au transmis un comunicat in care anunța ca basistul, chitaristul și managerul trupei au…

- Cel putin 168 de persoane au murit si peste 700 de oameni au fost raniti in urma tsunamiului provocat de eruptia vulcanului Anak Krakatau, in Indonezia, conform unui nou bilant, anuntat de Agentia de Gestionare a Catastrofelor, informeaza AFP, potrivit news.ro.“Numarul total de morti a ajuns…

- Sute de cladiri au fost distruse de val, care a strabatut tarmurile sudice din Sumatra si capatul vestic al insulei Java, sambata seara, in jurul orei 21:30 (1430 GMT). Valul a fost produs de eruptia vulcanului Anak Krakatau, survenita imediat dupa ora 21.00. Eruptia a creat o coloana de cenusa vulcanica…

