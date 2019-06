Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc azi-noapte, in jurul orei 01:30, in Dej-Triaj. Un barbat de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de un tren. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat polițiștii dejeni, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej și o ambulanța.…

- Țara Lapușului se afla sub amenințare de Cod Portocaliu. Vremea da mari batai de cap lapușenilor. Cantitați inseamnte de grindina s-au abatut asupra localitaților: Targu Lapuș, Suciu de Sus, Coroieni, Groșii Țibleșului, Vima Mica. Aplicația Ro-Alert de aceasta data a furnizat un mesaj de informare catre…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren in zona localitatii salajene Lompirt. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Salaj a transmis ca victimele, o femeie și un barbat, cu varste in jur de 70 de ani, au fost preluate de unitatea…

- Un apel la 112 a anunțat in aceasta dupa-amiaza ca doua persoane au fost gasite decedate intr-un imobil de pe strada 1 Mai. Alarma s-a dat puțin inainte de la ora 17. La fața locului s-au deplasat polițiștii dejeni, o autospeciala din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj SMURD și unul de…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 09:15, pe DN1C, la intrare in localitatea clujeana Cașeiu. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoutilitare. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de prim-ajutor, pompierii din cadrul Detașamentului…

- In seara zilei de duminica, 26 mai, la ora 23.20, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au fost sesizati prin apelul 112, de catre o tanara din comuna Bistra, cu privire la faptul ca sotul ei face scandal la domiciliu. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au fost solicitați sa intervina miercuri dimineața, pe strada Sarata de Jos din municipiu, dupa ce mai multe persoane au fost inconjurate de ape. Apele raului Someș s-au revarsat in zona Dej, iar mai multe persoane au fost inconjurate de ape pe strada…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 18:15, ca un incendiu a izbucnit in comuna Cornești. Din primele informații, incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca din localitatea Tiocu de Sus, comuna Cornești. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit de urgența…