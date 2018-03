Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in apropierea aeroportului din Kathmandu, Nepal, dupa ce a raportat probleme in momentul aterizarii, relateaza site-ul publicatiei Express. Potrivit informatiilor preliminare, 78 de pasageri se aflau la bordul aeronavei care venea de la Dhaka, capitala…

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia

- Avionul privat turcesc Challenger 604, prabusit in Iran, apartinea companiei Basaran Holding, iar in acesta se afla si Mina Basaran, mostenitoarea firmei, care se intoarcea de la Dubai unde si a tinut petrecerea burlacitelor, relateaza presa internationala, potrivit stiripesurse.Mina Basaran urma sa…

- Treizeci si noua de militari au murit in urma prabusirii avionului militar de transport, marti, la aterizare in baza rusa Hmeimim, in vestul Siriei, potrivit armatei ruse, care privilegiaza teza accdentului.

- Un avion de linie iranian asigurind o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea Samirom", la…

- Avionul s-a prabusit intr-o zona montana in regiunea Semirom, a declarat purtatorul de cuvant al serviciilor iraniene de urgenta, Mojtaba Khaledi. Potrivit presei, la bordul aeronavei se aflau 60 de pasageri si sase membri ai echipajului de zbor, iar avionul ar fi apartinut companiei iraniene Aseman…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase membri ai echipajului pe ruta Moscova-Orsk. Potrivit unui oficial al serviciilor de interventie…

- Ziua de 25 ianuarie 1982 era o zi insorita, fara nori si fara precipitatii care sa impiedice zborul. O aeronava apartinand Tarom facea exercitii de aterizare si decolare cu mai multe grupe de elevi. De regula, in afara echipajului se mai aflau in avion 3 4 elevi care treceau pe rand in cabina, la comenzi.…

- Avionul plecase de pe aeroportul din San Andros, una dintre insulele arhipelagului Bahamas, si avea ca destinatie aeroportul New Providence, din capitala Nassau. La un moment dat s-a pierdut legatura radio cu el si a disparut de pe radare, ulterior localizandu-se ca loc de prabusire un punct…

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul în care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate în legatura cu accidentul, însa pâna au ajuns în locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii…

- Aterizare de urgența la Palermo! Un avion Blue Air a pierdut brusc din altitudine, in timp ce se indrepta catre Catania. Avionul decolase de la Bacau și se indrepta catre orașul Palermo. La bord se aflau aproximativ 100 de pasageri. Mai mulți pasageri au povestit ca aeronava s-a apropiat la aproximativ…

- 2017 a fost cel mai sigur an de istorie in ceea ce privește calatoriile cu avionul și pentru companiile aeriene comerciale, scrie BBC News. Nu au existat avioane de pasageri care sa se prabușeasca oriunde in lume, se arata intr-o analiza realizata de The Aviation Safety Network. Acest lucru este cu…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Un avion de pasageri s-a prabușit în Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit în apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP. Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii…

