Tragedie aviatică: Un elicopter militar s-a prăbușit. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri nord de orașul Jalpan de Sierra, in statul Queretaro. Aparatul de zbor fusese trimis in zona pentru a ajuta la stingerea unui incendiu de vegetație, relateaza agenția Reuters, citata de Mediafax. Potrivit autoritaților mexicane, cauzele prabușirii elicopterului sunt momentan necunoscute. Echipele de salvatori… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit in Mexic. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri…

- Elicopterul M-17 s-a prabușit la aproximativ 89 de kilometri nord de orașul Jalpan de Sierra, in statul Queretaro, unde trebuia sa ajute la stingerea unui incendiu de vegetație, informeaza Mediafax. Motivul prabușirii elicopterului nu este momentan cunoscut. Echipa de salvare a gasit ramașițele…

- Cinci persoane au murit vineri, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul Mexicului, au anunțat sambata seara reprezentanții Marinei mexicane, citați de Reuters.Elicopterul M-17 s-a prabușit la aproximativ 89 de kilometri nord de orașul Jalpan de Sierra, in statul…

