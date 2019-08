Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Dinca, potrivit Libertatea, are 37 de ani, iar dupa declanșarea anchetei pe numele tatalui sau, a mers la Poliția din Timișoara, unde a facut declarații. De 17 ani, Ionuț muncește in Italia, in construcții. El iși construiește o casa in Covaci, la 12 kilometri de Timișoara. Sursa…

- Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook și vorbea cu parinții. A comis gestul intenționat Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook și vorbea cu parinții. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul…

- Un șofer roman care gonea pe strazile din Germania a intrat, se pare, intenționat intr-un tir. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul a avut loc ieri, la ora 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Tanarul le-a spus parinților ca vrea sa se sinucida fiindca…

- Patru tineri români au murit duminica, 14 iulie, dupa ce mașina în care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat, în zona localitații Sant’Andrea, regiunea Forlì-Cesena, Italia.

- Ziarul Unirea FOTO. TRAGEDIE pe o șosea din Italia: Patru tineri romani au DECEDAT intr-un accident CUMPLIT. Cel mai mic avea 14 ani Un accident rutier tragic a pus capat vieții a patru tineri de origine romana duminica, 14 iulie, la Sant’Andrea, in provincia Forli-Cesena. Victimele aveau 14, 17 și…

- Un tragic accident rutier a omorat patru romani, pe o șosea din Italia. Cel mai mic avea 14 ani și a murit pe loc, strivit de fiarele mașinii. Tragedia s-a petrecut in regiunea Cesena, iar doi dintre tinerii morți erau frați. Cadavrele au fost scoase cu greu din autoturism, spun pompierii ajunși la…

- Un cumplit accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, la Sant’Andrea, in provincia Forli - Cesena din Italia. Patru romani au murit, dupa ce mașian in care se aflau s-a rasturnat intr-un șant. Cea mai tanara dintre victime avea numai 14 ani.

- Un moldovean, in varsta de 27 de ani, stabilit cu traiul in Italia, Torino, a decedat in urma unui accident cu motocicleta.Tanarul este originar din Nisporeni și se numește Andrei Britcari. Conaționalii au postat pe Facebook un anunț pentru a-i gasi familia și a-l aduce acasa.