- Pilotul și trei persoane care se aflau in locuința din California au murit pe loc, dupa ce avionul a cazut peste cladire și a provocat un incendiu de proporții. Alte doua persoane au ajuns la spital, cu rani ușoare. Avionul, un Cessna 414A, s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe un…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, iar bucati din el s-au imprastiat intr-o regiune din California de Sud, o casa luand foc, inainte de a ateriza intr-o curte, au declarat duminica martorii și autoritațile, relateaza Associated Press…

- Avion prabușit. Bilanțul negru: Morți și raniți.foto Conform unor surse din cadrul echipelor de interventie, cinci persoane au murit, iar doua au fost ranite in accident, relateaza publicatia Il Fatto Quotidiano. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital in stare critica. Cel putin cinci…

- los angelesTrei persoane au fost ucise si alte patru au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in timpul unui schimb de focuri de la o sala de bowling din apropiere de Los Angeles, a anuntat politia din California, citata de AFP.

- Grav accident aviatic in orașul rus Ulan Ude. Un elicopter care aparținea unui om de afaceri local s-a prabușit și a luat foc. Toți cei patru oameni aflați la bord au murit. Nu se știe inca daca printre pasageri se afla și proprietarul aparatului de zbor.

- Tragedie in Mexic, chiar in ziua de Craciun. Un guvernator statal si sotul ei, senator, au murit, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit imediat dupa decolare.La bordul aeronavei erau cinci oameni si niciunul nu a supravietuit.

- Un avion de lupta de tip Su-27, apartinand Ucrainei, s-a prabusit sambata dupa amiaza pe cand executa manevre de aterizare, in timpul unui zbor de antrenament, iar pilotul si-a pierdut viata in incident,...

- Tragedie aviatica deasupra Japoniei! Un avion de vanatoare de tip F/A-18 cu doua persoane la bord si un avion de tip KC-130 cu cinci persoane la bord s-au ciocnit, miercuri, in largul Japoniei. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Avioanele se aflau in cursul unei operațiuni de realimentare cu…