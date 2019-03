Stiri pe aceeasi tema

- Accident aviatic in Kazahstan. 13 militari au murit, dupa ce un elicopter s-a prabusit in sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul. Anuntul a fost facut pe contul de twitter de presedintele Kasim Jomart Tokaev, care a ordonat o ancheta in acest caz.

- Un zbor al companiei Ethiopian Airlines, care se indrepta spre capitala Nairobi, s-a prabușit duminica dimineața, avand 149 de pasageri la bord și opt membri ai echipajului, a informat un purtator de cuvant al companiei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Zborul ET 302…

- Tragedie aeriana in Etiopia. Un avion Boeing 737 al companie Ethiopian Airlines, cu 149 de pasageri la bord și 8 membri ai echipajului, s-a prabușit imediat dupa decolarea din Adis Ababa. Avionul urma sa...

- Un avion Boeing 737 aparținand unei companii din Etipoia, cu 149 de pasageri la bord, s-a prabușit, informeaza Hotnews.ro. Avionul efectua o cursa de la Addis Ababa, capitala Etiopiei, la Nairobi. La bordul aeronavei se aflau 149 de pasageri și ...

- Avionul de lupta s-a prabusit in timpul unui zbor de antrenament. Acesta este primul incident produs dupa cea mai mare catastrofa aeriana din istoria Algeriei, petrecuta in luna aprilie a anului trecut, cand un avion militar s-a prabusit langa Alger, cauzand moartea a 257 de persoane. Accidentul…

- Cinci persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni care le transporta din rezervația naturala din Kenya, Maasai Mara, s-a prabușit in vestul țarii, a declarat miercuri poliția. "In avion au fost...

- Patru persoane au murit in Yorba Linda, la sud de Los Angeles, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o casa. Pilotul și trei persoane care se aflau in locuința din California au murit pe loc,...

- Un avion de mici dimensiuni ce avea la bord 16 persoane s-a prabușit, in aceasta dimineața, in apropiere de Teheran. Potrivit presei internaționale, inainte de a cadea, avionul a lovit din plin un imobil.