Tragedie aviatică! Toate persoanele aflate la bord au murit. Informaţia serii Noua persoane au murit duminica in urma prabusirii unui mic avion de turism, in nordul Suediei, au anuntat autoritatile regionale, informeaza AFP si dpa. "Cele noua persoane care se aflau in avion au murit", a declarat o purtatoare de cuvant a regiunii Vaesterbotten (nord-vest), Gabriella Bandling, fara a dezvalui identitatea victimelor. Potrivit mass-media suedeze, avionul, in care se aflau parasutisti, a cazut la scurt timp dupa orele 14:00 (12:00 GMT). Aparatul, un GippsAero GA8 Airvan, decolase de pe aeroportul din Umea in jurul orelor 13:30. Pe imagini filmate de amatori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

