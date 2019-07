Stiri pe aceeasi tema

- Un avion bimotor de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in statul american Texas. Zece persoane care se aflau la bord și-au pierdut viața. Medicii care au intervenit la tragedie au "confirmat zece decese", a declarat o purtatoare de cuvant a orasului Addison, situat la periferia Dallasului, precizand…

- Autoritatile medicale locale au 'confirmat zece decese', a declarat o purtatoare de cuvant a orasului Addison, situat la periferia Dallasului, precizand ca 'nu exista supravietuitori'. O ancheta a fost deschisa pentru a stabili circumstantele in care avionul de tip King Air 350 s-a prabusit.…

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Aparatul de zbor, un King…

- Un elicopter militar s-a prabusit in Mexic, la aprope 89 de kilometri de Japan de Sierra, Queretaru. Aparatul de zbor fusese trimis pentru stingerea unui incendiu de vegetatie, dar totul s-a incheiat tragic. Cele cinci persoane care se aflau la bord au murit.

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri nord…

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit in Mexic. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri…

- Cel puțin 14 oameni au murit intr-un accident aviatic in Mexic, potrivit rapoartelor. Se crede ca avionul privat transporta 18 persoane din Las Vegas, unde au vizionat meciul de box a lui Saul 'Canelo' Alvarez...

- Tragedie aviatica in Statele Unite. Sase oameni au murit, dupa ce un avion s-a prabusit in momentul aterizarii pe un aeroport din Texas. Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului."La bordul avionului erau sase persoane, inclusiv pilotul.