- Un avion militar pakistanez s-a prabusit marti intr-o zona rezidentiala a orasului Rawalpindi din apropierea capitalei Islamabad, unde se afla și sediul armatei pakistaneze. In accident și-au pierdut viata toti cei 5 membri ai echipajului, precum si 12 civili. Alti 12 civili au fost raniti in urma prabusirii…

- Un avion militar pakistanez care efectua un zbor de antrenament de rutina s-a prabusit marti intr-o zona rezidentiala a orasului Rawalpindi din apropierea capitalei Islamabad, in accident pierzandu-si viata toti cei 5 membri ai echipajului, precum si 12 civili, informeaza AFP si Reuters.Citește…

- Cel putin 15 oameni au murit si 47 au fost raniti intr-o serie de atentate comise in capitala Afganistanului. Autoritatile de la Kabul au confirmat ca printre victime se afla mai multi angajati ai ministerului Minelor si Petrolului.

- Un elicopter al fortelor armate germane s-a prabusit luni in nordul Germaniei, in apropierea orasului Hanovra, provocand moartea unei persoane, a declarat un purtator de cuvant al politiei, relateaza...

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.

- Tragedie aviatica in Hawaii. Un avion King Air cu noua oameni la bord s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, pe insula Oahu. Informatia a fost confirmata de catre Ministerul Transporturilor din Hawaii.

- Cel puțin 14 oameni au murit intr-un accident aviatic in Mexic, potrivit rapoartelor. Se crede ca avionul privat transporta 18 persoane din Las Vegas, unde au vizionat meciul de box a lui Saul 'Canelo' Alvarez...

- Cel putin 41 de oameni au murit pe cel mai mare aeroport din Moscova, dupa ce avionul cu care ar fi trebuit sa zboare a luat foc, pe pista, informeaza Digi24.ro. Aeronava decolase de putin timp, catre Murmansk, in nordul tarii. Dar pilotii au raportat o defectiune tehnica si au cerut sa se intoarca.…